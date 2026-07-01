Vom 5. Juli bis zum 3. Oktober 2026 verwandelt sich das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus wieder in eine der größten Open-Air-Kinobühnen Berlins. Täglich beginnt mit Einbruch der Dunkelheit die historische Film- und Lichtprojektion „Menschen und Parlament – lebendige Demokratie in Deutschland“. Sie zeichnet die parlamentshistorischen Wegmarken vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zur aktuellen Wahlperiode nach.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner eröffnet das Sommerkino am Spreeufer offiziell am Montag, 6. Juli 2026.

Eine Vorführung dauert rund 40 Minuten. Jeden Abend gibt läuft das Programm zweimal hintereinander. Der Zuschauerbereich befindet sich auf den Freitreppen des südlichen Spreeufers beim Friedrich-Ebert-Platz. DER EINTRITT IST FREI.

Beginn:

Ab dem 5. Juli um 22.15 Uhr,

ab dem 17. Juli um 22 Uhr

ab dem 31. Juli um 21.45 Uhr

ab dem 10. August um 21.15 Uhr

ab dem 28. August um 20.45 Uhr

ab dem 11. September bis 3. Oktober um 20.15 Uhr.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.bundestag.de/grossbildprojektion(Interner Link)