Nach Abschluss der drei vorbereitenden Expertenanhörungen wird der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) in der nächsten parlamentarischen Sitzungswoche in die Beweisaufnahme durch Zeugenbefragung eintreten. Geladen sind für Donnerstag, 7. Juni 2018, der Gießener Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht Bernhard Kretschmer sowie zwei Beamtinnen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und des Bundeskriminalamtes (BKA), die jeweils für die Auslandskontakte ihrer Behörden zuständig sind. Die öffentliche Sitzung beginnt um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Berliner Paul-Löbe-Hauses.

Gutachten des Sonderermittlers Bernhard Kretschmer

Kretschmer war im Januar 2017, einen guten Monat nach dem Attentat, das der Tunesier Anis Amri auf dem Berliner Breitscheidplatz verübt hatte, von der damaligen rot-grünen Landesregierung in Nordrhein-Westfalen zum Sonderermittler berufen worden, um den Umgang der dortigen Behörden mit Amri zu untersuchen. Der Tunesier war beim Ausländeramt des Kreises Kleve gemeldet, hatte seit Februar 2016 indes seinen faktischen Lebensmittelpunkt in Berlin. Im Sommer 2016 bat ein Sachbearbeiter der Klever Behörde den zuständigen NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD), gegen Amri eine Abschiebungsanordnung nach Paragraph 58a des Aufenthaltsgesetzes zu erlassen, da von ihm eine besondere Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik zu gewärtigen sei. Jäger, der später für sich in Anspruch nahm, im Umgang mit Amri „bis an die Grenzen des Rechtstaats gegangen“ zu sein, sah dafür indes keine juristische Handhabe.

In seinem Gutachten, das er Ende März 2017 vorstellte, bestätigte der Sonderermittler Kretschmer weitgehend diese Sicht der Dinge. Die Behörden in NRW hatten sich nach seiner Einschätzung keine wesentlichen Versäumnisse vorzuwerfen. Zwar waren gegen Amri zahlreiche Ermittlungsverfahren anhängig, doch sei es dabei durchweg um Bagatelldelikte gegangen, von denen keines eine Rechtsgrundlage geboten habe, den Mann beizeiten in Haft zu nehmen: „Da ist nichts, womit man ihn strafrechtlich hätte fassen können.“

Parteiübergreifende Skepsis

Auch mit den damaligen Mitteln des Asyl- und Ausländerrechts war Amri nach Kretschmers Urteil nicht beizukommen. „Zwar erfolgte das behördliche Handeln nicht in jeder Hinsicht fehlerfrei, doch es wäre lebensfremd, einen derartigen Erwartungshorizont für menschliches Handeln aufzubauen“ schrieb der Professor, der als ausgewiesener Kenner der internationalen Zusammenarbeit von Polizeien und Staatsanwaltschaften sowie der europäischen Asyl- und Grenzschutzpolitik nach Ansicht seiner Auftraggeber als Gutachter in besonderem Maße qualifiziert war.

Seine Bewertung fand eine parteiübergreifend skeptische Resonanz. Von einem „Professor Seltsam“ sprach der Grüne Hans-Christian Ströbele und äußerte die Hoffnung, „dass dieses Gutachten möglichst schnell wieder in Vergessenheit gerät“. Der Innenexperte der CDU im Bundestag Armin Schuster, mittlerweile Vorsitzender des Untersuchungsausschusses, meinte damals, es sei für die NRW-Landesregierung sicher nicht leicht gewesen, den einzigen juristischen Gutachter ausfindig zu machen, der ihre Position noch stütze. Auf kritische Fragen gefasst machen muss sich der Zeuge Kretschmer wohl auch in der Sitzung am nächsten Donnerstag. Die Abgeordneten erwarten von ihm detailliert Auskunft, wie er zu seinen Befunden gelangt ist.

Befragung zu Migration und Sicherheit

Als Zeuginnen geladen sind außerdem Birgit Gößmann, Leiterin der Nationalen Kontaktstelle des Europäischen Migrationsnetzwerks (EMN), sowie Sabine Wenningmann, die im BKA das Referat Internationale Zusammenarbeit leitet. Das EMN wurde 2008 von der EU ins Leben gerufen, um Daten und Information zum Thema Migration zu erarbeiten und auszutauschen. Es verfügt über Nationale Kontaktstellen in allen Mitgliedsstaaten, die bei unterschiedlichen Institutionen, in Deutschland beim BAMF, angesiedelt sind. Mit dem Fall Amri waren weder Gößmann noch Wenningmann befasst. Der Ausschuss möchte von ihnen Grundsätzliches erfahren über die Struktur der internationalen Zusammenarbeit in den Bereichen Migration und Sicherheit.

Angedacht war im Vorfeld der Sitzung die nichtöffentliche Befragung eines weiteren Zeugen, des Tunesiers Hussein E., der in Berlin in Untersuchungshaft sitzt. Er hatte das Mobiltelefon gestohlen, das zuletzt im Besitz Amris war und sich im verlassenen Führerhaus des Lastwagens fand, mit dem der Attentäter im Dezember 2016 in den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz gefahren war. Ob es zur Vernehmung des Zeugen E. kommt, stand indes zunächst noch nicht fest. (wid/29.05.2018)

Zeit: Donnerstag, 7. Juni 2018, 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal: 4.900

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (E-Mail: 1.untersuchungsausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden.

Bild- und Tonberichterstatter werden gebeten, sich beim Pressereferat (Telefon: +49 30 227-32929 oder 32924) anzumelden. Ton- und Bildaufnahmen sowie Ton- und Bildübertragungen der öffentlichen Anhörung sind nicht gestattet.

Liste der geladenen Zeugen

Prof. Bernhard Kretschmer

Birgit Gößmann

Sabine Wenningmann