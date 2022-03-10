27 февраля 2022 года на своем 19-ом заседании Германский Бундестаг принял решение на основании изданных им печатных материалов 20/846:

о предоставлении Федеральным канцлером Германии заявления правительства о текущей ситуации

Утром 24 февраля 2022 года президент Путин начал полномасштабное военное наступление России на Украину. Этой захватнической войне нет оправдания. Речь идет о вопиющем нарушении международного права. 24 февраля 2022 года - один из самых мрачных дней в Европе со времен Второй мировой войны. Германский Бундестаг выражает свою солидарность и поддержку Украине и ее гражданам, а также всем тем людям в Российской Федерации и Беларуси, кто выступает против автократии и за мир, свободу и демократию.

На глазах у всего мира российское правительство, ведя эту захватническую войну против Украины, нарушает самые элементарные правила международного порядка. Европейский миропорядок последних десятилетий является основой нашей жизни в условиях свободы, процветания и мира.

Россия уже нанесла серьезный ущерб Европейскому миропорядку, признав Абхазию и Южную Осетию вопреки нормам международного права, а также аннексировав Крым вопреки нормам международного права.

Этим преднамеренным, необоснованным и непростительным нападением российское руководство пытается разрушить Европейский миропорядок. Речь идет ни о чем ином, как о переломном событии в истории. Международное сообщество выступит единым фронтом. Российское руководство должно будет заплатить высокую цену за это.

Германский Бундестаг самым решительным образом осуждает действия российского правительства и заявляет о своей полной солидарности с Украиной и ее народом. Стремление украинцев к демократии, свободе и самоопределению является правом человека. Никто не имеет право военной силой помешать Украине идти по этому пути. Приверженность украинцев нашим общим, европейским ценностям и принципам во время и после Евромайдана 2013/2014 гг. была и остается беспрецедентной. Режиму президента Путина не удастся победить дух Евромайдана и свободное украинское общество.

Мужество и гражданская активность наших украинских соседей являются примером для всей Европы. Европы, в которой действует сила закона, а не закон силы. Этот дух и этот прогресс никогда не будут побеждены президентом Путиным и его режимом.

В последние месяцы правительство Германии в тесной координации со своими партнерами и союзниками в ЕС, НАТО и „Большой семерке“ предприняло все возможные попытки для нахождения мирного дипломатического решения кризиса, созданного президентом Путиным. На фоне этих событий вновь стало очевидным, что трансатлантическое партнерство и дружба с США являются основным столпом нашей международной торговли и нашей безопасности в Европе. Российское руководство безответственно не среагировало на предложения о переговорах и выбрало путь военной агрессии.

В то же время Германский Бундестаг заявляет, что он со всей серьезностью воспринимает интересы наших партнеров в Центральной и Восточной Европе. Германия должна учитывать различные восприятия угроз и сосредоточиться на общей и последовательной политике ЕС в отношении России, особенно на фоне нынешней российской агрессии против Украины. Германский Бундестаг признает также свою ответственность за сохранение убедительного потенциала сдерживания в рамках НАТО и поддерживает усилия альянса по диалогу с третьими странами даже в самых сложных ситуациях.

Германский Бундестаг призывает президента Путина и правительство России в срочном порядке прекратить захватническую войну против Украины и немедленно вывести свои войска с территории Украины. Немедленное прекращение огня – самый актуальный вопрос. Необходимо срочно обеспечить поступление в страну требуемой гуманитарной помощи. Противоречащее международному праву признание Донецкой и Луганской так называемых „народных республик“ должно быть незамедлительно отменено. Полная территориальная целостность Украины, включая Крымский полуостров, должна быть восстановлена.

Целенаправленная дезинформация и кибератаки на цифровые инфраструктуры, в том числе и, особенно, на критические инфраструктуры, являются неотъемлемой частью российской войны. Германский Бундестаг решительно осуждает такую практику, которая направлена также и напрямую против гражданских инфраструктур.

В последние годы Германия очень активно сотрудничает с Украиной в политике развития и оказала ей поддержку на сумму около двух миллиардов евро. Германский Бундестаг открыто заявляет, что будет и в будущем продолжать интенсивно сотрудничать со свободной и суверенной Украиной и оказывать ей интенсивную помощь и поддержку.

Своими действиями президент Путин делает Россию изгоем в международном сообществе. Только само российское руководство способно отказаться от этого ошибочного пути применения военной силы. Европа и международное сообщество в полной мере осознают ценность стабильных отношений с Россией. Однако полноценное международное сотрудничество станет снова возможным только тогда, когда российское руководство будет уважать международное право, полностью соблюдать и восстанавливать территориальную целостность и неприкосновенность границ соседних государств. Наше уважение и признание заслуживают все россияне, выступающие против агрессивного курса своего президента и показывающие тем самым миру, что есть и другая Россия, которая хочет быть частью международного сообщества и жить в мире со своими соседями.





I. Германский Бундестаг констатирует:

Федеративная Республика Германия стоит твердо и непоколебимо на стороне наших украинских друзей. Мы разделяем ценности демократии, свободы и мира. Мы никогда не откажемся от этих ценностей и людей, которые их отстаивают. Решение Федерального правительства и его союзников отключить указанные в списке ЕС российские банки от международной межбанковской системы финансовых сообщений SWIFT и поддержать Украину в рамках ее права на самооборону является последовательным ввиду сложившейся критической ситуации.





II. Германский Бундестаг приветствует

активную роль правительства Германии в единой и решительной реакции Европейского Союза, НАТО и стран „Большой семерки“ на эту вероломную и ничем неоправданную захватническую войну против Украины и связанное с этим введение дальнейших жестких санкций против России; принятые Европейским Союзом и его партнерами санкции против российского финансового, энергетического и транспортного секторов, а также дополнительные санкции против ряда граждан России, экспортного контроля и экспортного финансирования. Эти меры будут иметь масштабные и серезные последствия в ответ на действия России; решение Европейского Совета о том, что существующие финансовые ограничения, в частности, в отношении доступа некоторых российских организаций к рынкам капитала должны быть расширены. Кроме того, следует запретить котировку акций российских государственных компаний на торговых площадках Европейского Союза и предоставление соответствующих услуг. Также необходимо ввести новые меры для значительного ограничения потоков капитала из России в Европейский Союз путем отказа принимать любые депозиты, превышающие определенные суммы, от российских граждан или резидентов, вести счета российских клиентов центральными депозитариями Европейского Союза и продавать российским клиентам деноминированные в евро ценные бумаги; отправку в соответствии с решением Федерального правительства дальнейших 350 военнослужащих Бундесвера для усиления немецкого контингента в сводном батальоне НАТО передового базирования (EFP) в Литве; что правительство Германии обещало украинскому правительству заблаговременно поддержку немецких экспертов в анализе гибридных угроз и противодействии им и предоставило соответствующие возможности; приостановление членства России в Совете Европы.





III. Германский Бундестаг призывает Федеральное правительство