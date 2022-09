Liveübertragung: Donnerstag, 22. September, 15.50 Uhr

Der Bundestag befasst sich am Donnerstag, 22. September 2022, in erster Lesung mit einem Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP zur Änderung des Energiesicherungsgesetzes und anderer energiewirtschaftlicher Vorschriften (20/3497). Im Anschluss an die gut 40-minütige Debatte soll die Initiative zur weiteren federführenden Beratung in den Ausschuss für Klimaschutz und Energie überwiesen werden. (ste/20.09.2022)