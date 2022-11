Die Veranstaltungsreihe „Forum W“ der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages widmet sich dem Thema „Bürgerräte“ als Instrument der Bürgerbeteiligung in der repräsentativen Demokratie.

Mit einem Vortrag zum Thema „Bürgerräte“ als Instrument der Bürgerbeteiligung in der repräsentativen Demokratie wird nach langer Pause die Veranstaltungsreihe „Forum W“ der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages fortgesetzt. Der Vortrag mit anschließender Diskussion beginnt am Mittwoch, 23. November 2022, um 15 Uhr im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin und dauert etwa eineinhalb Stunden.

Das „Forum W“ wird live im Parlamentsfernsehen und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Es findet ein moderiertes Gespräch unter der Leitung von Dr. Silke Albin, Leiterin der Abteilung Wissenschaft und Außenbeziehungen des Deutschen Bundestages, statt. Es diskutieren Gisela Erler und Prof. Dr. Florian Meinel. Gisela Erler war von 2011 bis 2021 Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg. Florian Meinel ist Professor für Staatstheorie, Politische Wissenschaften und Vergleichendes Staatsrecht an der Universität Göttingen. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas eröffnet die Veranstaltung. (eis/15.11.2022)