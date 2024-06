Liveübertragung: Donnerstag, 27. Juni, 9 Uhr

Den Tätigkeitsbericht des Petitionsausschusses für das Jahr 2023 berät der Bundestag zu Beginn des Sitzungstages am Donnerstag, 27. Juni 2024. Nach der zehnminütigen Einführung durch die Ausschussvorsitzende Martina Stamm-Fibich (SPD) ist eine knapp 70-minütige Debatte vorgesehen. Der Bericht soll einen Tag vor der Debatte, am Mittwoch, 26. Juni 2024, an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas übergeben werden. (hau/17.06.2024)