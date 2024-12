Liveübertragung: Donnerstag, 19. Dezember, 10.20 Uhr

Der Bundestag befasst sich am Donnerstag, 19. Dezember 2024, mit der Situation in der Wirtschaft. Dazu kündigt die CDU/CDU-Fraktion an, einen Antrag mit dem Titel „Politikwechsel für Deutschland – Soziale Marktwirtschaft statt grüner Planwirtschaft“ vorzulegen. Die Debatte dauert rund eine Stunde und der Antrag soll im Anschluss an die Ausschüsse überwiesen werden. (eis/17.12.2024)