Die SED-Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag, Evelyn Zupke, leitet am Donnerstag, 15. Mai 2025, ein Fachgespräch zum Thema „Kulturgutentzug in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und der SED-Diktatur“. Das Fachgespräch beginnt um 10.30 Uhr und teilt sich in ein Impulsvortrag von Mathias Deinert, ein Gespräch mit Wolf-Dietrich Freiherr Speck von Sternburg, einer Podiumsdiskussion mit Dr. Maria Nooke, Johannes Beleites, Dr. Arne Lindemann sowie Christiane Heinevetter und mündet zum Schluss in ein offenes Gespräch.

Das Parlamentsfernsehen übertragt das Fachgespräch live auf www.bundestag.de.

Evelyn Zupke ist seit Juni 2021 die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur beim Deutschen Bundestag. Die SED-Opferbeauftragte hat die Aufgabe als Ombudsperson für die Anliegen der Opfer der SED-Diktatur zu wirken und zur Würdigung der Opfer des Kommunismus in Deutschland beizutragen. Sie berät den Deutschen Bundestag und seine Ausschüsse, die Bundesregierung sowie andere öffentliche Einrichtungen in Fragen, die die Angelegenheiten der Opfer der SED-Diktatur und der kommunistischen Herrschaft in der Sowjetischen Besatzungszone in Deutschland und in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik betreffen. Die öffentlichen Stellen des Bundes und der Länder sollen die SED-Opferbeauftragte bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unterstützen. (eis/09.05.2025)