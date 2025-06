Liveübertragung: Mittwoch, 4. Juni, 16.30 Uhr

Der Bundestag befasst sich am Mittwoch, 4.Juni 2025, in einer Vereinbarten Debatte mit dem 17. Juni 1953 aus Anlass des Nationalen Gedenktages an den Volksaufstand in der DDR. Auf Demonstrationen wurden damals nicht nur wirtschaftliche Missstände angeprangert, sondern auch die Ablösung der Regierung, freie Wahlen, Demokratie und die Einheit Deutschlands gefordert. Soldaten und Panzer der Sowjetarmee schlugen schließlich den Aufstand gegen die SED-Diktatur nieder, da die Volkspolizei allein dazu nicht in der Lage war und Teile von ihr sich auf die Seite der Aufständischen zu schlagen drohten. (eis/02.06.2025)