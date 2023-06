Der Deutsche Bundestag erinnert am Freitag, 16. Juni 2023, an den Volksaufstand in der DDR vor 70 Jahren am 17. Juni 1953. Die Sonderveranstaltung beginnt um 9 Uhr und dauert eine Stunde. Die Sitzung wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas wird die Sonderveranstaltung mit einer Ansprache eröffnen. Darüber hinaus hält Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier eine Gendenkrede.

Vortrag von Zeitzeugenberichten

Umrahmt wird die Veranstaltung von Berichten der Zeitzeugen Siegfried Keil, Helfried Dietrich, Karin Sorger und Frank Nemetz. Deren Vorträge halten stellvertretend die Schülerinnen und Schüler Jonas Pietschmann, Severin Koerner von Gustorf, Zelal Akin der Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule sowie Frank Nemetz selbst. Die Vorträge werden von Evelyn Zupke, der SED-Opferbeauftragten beim Deutschen Bundestag, moderiert. Außerdem wird ein Tonmitschnitt einer Betriebsversammlung des Elektromotorenwerks in Wernigerode vom 18. Juni 1953 eingespielt. Enden wird die Sonderveranstaltung mit der Nationalhymne.

Die musikalische Begleitung übernimmt das Blechbläserquintett der Universität der Künste Berlin an den Trompeten: Sayaka Matsukubo und Hagai Eitan Rozenberg, am Horn mit Bar Zemach, an der Posaune Pedro Marques de Almeida Unkart und an der Bassposaune Jesús Grande Ruiz.

Volksaufstand gegen die SED-Diktatur

In über tausend Betrieben und Genossenschaften in der DDR haben am 17. Juni 1953 die Mitarbeiter gestreikt, die in ihren Demonstrationen nicht nur wirtschaftliche Missstände anprangerten, sondern auch die Ablösung der Regierung, freie Wahlen, Demokratie und die Einheit Deutschlands forderten. An den Aktionen dieses Volksaufstands beteiligten sich rund eine Million Menschen. Die Protestwelle ging von der Industriearbeiterschaft aus und griff von dort auch auf andere Bevölkerungsgruppen über.

Soldaten und Panzer der Sowjetarmee schlugen den Aufstand gegen die SED-Diktatur nieder. Die sowjetische Militäradministration verhängte über 167 der 217 Land- und Stadtkreise der DDR den Ausnahmezustand. Die Niederschlagung dieser ersten Massenerhebung im Einflussbereich der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg kostete zahlreichen Demonstranten das Leben. (eis/07.06.2023)