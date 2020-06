Liveübertragung: Mittwoch, 17. Juni, 15.05 Uhr

Aus Anlass des nationalen Gedenktages an den Volkaufstand in der DDR 1953 kommt der Bundestag am Mittwoch, 17. Juni 2020, zu einer einstündigen Vereinbarten Debatte zusammen.

Demonstrationen für bessere Lebensbedingungen

Der Volksaufstand am 17. Juni 1953 gilt als der erste öffentliche Massenprotest im Machtbereich der Sowjetunion nach 1945. Etwa eine Million Menschen gingen damals in Ost-Berlin und mehr als 700 anderen Orten in der DDR für bessere Lebensbedingungen, Demokratie, Freiheit und die deutsche Einheit auf die Straße. Nur mit Hilfe sowjetischer Truppen gelang es dem SED-Regime, den Aufstand niederzuschlagen.

Dabei wurden 50 Menschen getötet, Hunderte schwer verletzt, Tausende anschließend zu häufig mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Bis zur Wiedervereinigung 1990 war der 17. Juni in der Bundesrepublik gesetzlicher Feiertag, seither wird er als Gedenktag begangen. (sas/03.06.2020)