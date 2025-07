Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat am Mittwoch, 9. Juli 2025, um 17 Uhr im Berliner Tiergarten den Startschuss für die 20. Ausgabe des Berliner Bundestagslaufs der Sportgemeinschaft Deutscher Bundestag gegeben. „Am Ende sind alle Gewinner“, sagte Klöckner mit Blick auf die hohe Teilnehmerzahl von fast 700 Läuferinnen und Läufer und wünschte, „dass sie alle ins Ziel kommen und dass sie als allererstes Freude daran haben“. Man könne bei dieser Sportveranstaltung den Teamgedanken spüren.

Zu bewältigen waren für Einzelläufer oder Dreier-Staffeln eine Distanz von zweieinhalb, fünf oder siebeneinhalb Kilometern durch das hochsommerliche Grün des Tiergartens. Mit moderaten 21 Grad, einem zunächst bewölkten Himmel, ohne Niederschlag, und einem immer wieder leicht auffrischenden und angenehm kühlenden Wind herrschte dabei ein Wetter, das jedes Läuferherz höher schlagen lässt.

„Laufen gegen Bluthochdruck“

Unter dem Motto „Laufen gegen Bluthochdruck“ wollten sie alle ein Zeichen setzen und etwas für ihre Gesundheit tun: Politiker, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundestagsverwaltung, aus Abgeordnetenbüros und Fraktionen sowie des Bundesrats, aus Ministerien, Landesvertretungen, Botschaften, Behörden, Verbänden und Parteien. „Treppen nehmen, so oft es geht“, zu Hause mit dem Hund rausgehen oder Radfahren: mit diesen Aktivitäten versuche sie sich angesichts ihres neuen, zeitintensiven Amtes fit zu halten, einem Sitzjob mit vielen Terminen, verriet Bundestagspräsidentin Klöckner vor dem Läuferfeld im Startbereich.

Als prominente Unterstützer für die Läuferinnen und Läufer waren beim Start neben der Bundestagspräsidentin auch die Vorsitzende des Ausschusses für Sport und Ehrenamt, Aydan Özogus (SPD), die Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, Dr. Tanja Machalet (SPD), und der Direktor beim Deutschen Bundestag, Paul Göttke, zugegen. „Bewegung ist immer gut“, sagte Machalet, die sich auch immer wieder dabei ertappe, dass sie sich viel zu wenig bewege. „Wir alle wissen um die gesundheitlichen Risiken, die mit zu wenig Bewegung verbunden sind. Es ist wunderbar, dass die Sportgemeinschaft den Lauf Jahr für Jahr ermöglicht und so viele daran teilnehmen“, so die Gesundheitspolitikerin. „Mit dem Bundestagslauf verleihen wir dem Gedanken Nachdruck, dass Bewegung wichtig ist, dass sie am Ende guttut und Freude macht – vor allem mit einer so schönen Laufstrecke quasi direkt vor dem Büro.“

„Zeichen gegen Volkskrankheit“

„Sport verbindet, Gesellschaft braucht Verbindung, wir im Deutschen Bundestag schaffen Verbindung“, sagte Patrick Kurth, Vorsitzender der Sportgemeinschaft Deutscher Bundestag e.V., ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestages. Gemeinsam betriebener Sport beuge im übrigen der Vereinsamung vor und solle Freude machen.

„Unter dem Motto 'Laufen gegen Bluthochdruck' setzen wir ein Zeichen gegen eine Volkskrankheit, die in Deutschland 20 Millionen Menschen betrifft“, sagte Jens Kaschinski, Geschäftsführer der Sportgemeinschaft Deutscher Bundestag e.V. Mit regelmäßigem Laufen und Bewegung lasse sich effektiv etwas gegen Bluthochdruck tun. Mit der diesjährigen Zahl an Anmeldungen verzeichne die traditionsreiche Laufveranstaltung einen Teilnehmerrekord. (ll/09.07.2025)