Der Ausschuss für Kultur und Medien kommt am Mittwoch, 10. September 2025, zu einer zweieinhalbstündigen öffentlichen Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem ein Antrag von CDU/CSU und SPD mit dem Titel „Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge – Arbeit für Frieden und Versöhnung sicherstellen – Generationen verbinden“ (21/569) und ein Gespräch mit dem Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates Olaf Zimmermann.

Die Sitzung wird live auf www.bundestag.de übertragen.

Der Ausschuss für Kultur und Medien mit seinen 18 Mitgliedern ist auf der Bundesebene für den gesamten Themenkomplex zuständig. So kontrolliert er beispielsweise die kulturpolitische Förderpolitik der Bundesregierung, berät über die Zukunft der Deutschen Welle und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, entscheidet über die nationale Filmförderung mit oder diskutiert die Förderung geschichtlicher Lernorte von nationaler Bedeutung. (08.09.2025)