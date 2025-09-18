Liveübertragung: Donnerstag, 18. September, 12 Uhr

Ohne Aussprache führt der Bundestag am Donnerstag, 18. September 2025, eine Reihe von Gremienwahlen durch:

Bundesstiftung Gleichstellung: So liegen Wahlvorschläge aller Fraktionen zur Wahl von Mitgliedern des Stiftungsrates der Bundesstiftung Gleichstellung gemäß Paragraf 6 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 3 des Gesetzes zur Errichtung der Bundesstiftung Gleichstellung vor.

Wahlvorschlag der CDU/CSU (21/1642): Mitglieder: Wolfgang Dahler, Ralph Edelhäußer, Oliver Pöpsel, Astrid Timmermann-Fechtner; Stellvertretung: Stephan Albani, Ellen Demuth, Harald Orthey, Dr. Anja Weisgerber.

Wahlvorschlag der AfD (21/1643): Mitglieder: Tobias Ebenberger, Martin Reichardt; Stellvertretung: Sebastian Maack, Kerstin Przygodda.

Wahlvorschlag der SPD (21/1644): Mitglieder: Jasmina Hostert, Josephine Ortleb; Stellvertretung: Felix Döring, Carmen Wegge.

Wahlvorschlag von Bündnis 90/Die Grünen (21/1645): Mitglied: Ulle Schauws; Stellvertretung: Filiz Polat.

Wahlvorschlag der Linken (21/1646): Mitglied: Kathrin Gebel; Stellvertretung: Maik Brückner.

Zweck der Bundesstiftung Gleichstellung mit Sitz in Berlin ist die Stärkung und Förderung von Frauen und Männern in Deutschland. Der Stiftungsrat besteht aus zehn bestellten Mitgliedern, die dem Deutschen Bundestag angehören, und Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU), die zugleich dessen Vorsitzende ist. Der Stiftungsrat überwacht die Geschäftsführung durch das Direktorium und entscheidet in allen Angelegenheiten, die für die Stiftung und ihre Entwicklung von grundsätzlicher oder besonderer Bedeutung sind.

Filmförderungsanstalt: Anschließend steht die Wahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates der Filmförderungsanstalt gemäß Paragraf 6 Absatz 1 Nummer 1 des Filmförderungsgesetzes (FFG) an.

Wahlvorschläge der CDU/CSU und SPD (21/1647): Mitglieder: Melanie Bernstein (CDU/CSU), Martin Rabanus (SPD); Stellvertretung: Dr. Anja Weisgerber (CDU/CSU), Nancy Faeser (SPD).

Wahlvorschlag der AfD (21/1648): Mitglied: Ronald Gläser; Stellvertretung: Martin Erwin Renner.

Die Filmförderungsanstalt mit Sitz in Berlin fördert die Struktur der deutschen Filmwirtschaft und die kreativ-künstlerische Qualität des deutschen Films als Voraussetzung für seinen Erfolg im In- und Ausland. Ihr Verwaltungsrat besteht aus 36 Mitgliedern, von denen drei durch den Deutschen Bundestag benannt werden.

Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung: CDU/CSU und SPD sowie die AfD stellen Kandidaten für den Stiftungsrat der „Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ gemäß Paragraf 19 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung „Deutsches Historisches Museum“ auf.

Wahlvorschläge der CDU/CSU und SPD (21/1649): Mitglieder: Stephan Mayer, Klaus-Peter Willsch (beide CDU/CSU), Helge Lindh (SPD); Stellvertretung: Florian Oßner, Dr. Cornell-Anette Bebendererde (beide CDU/CSU), Dr. Franziska Kersten (SPD).

Wahlvorschlag der AfD (21/1650): Mitglied: Ronald Gläser; Stellvertretung: Denis Pauli.

Darüber hinaus informiert Bundestagspräsidentin Julia Klöckner über in einer Unterrichtung (21/1654) über Wahlvorschläge des Auswärtigen Amtes, des Bundesinnenministeriums, des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, des Bundes der Vertriebenen, der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Katholischen Kirche in Deutschland und des Zentralrates der Juden in Deutschland, die ihr vom Bundesbeauftragten für Kultur und Medien übermittelt wurden.

Das Auswärtige Amt schlägt die CDU-Abgeordnete Serap Güler als Mitglied und Anna Bartels als Stellvertreterin, das Bundesinnenministerium Dr. Lothar Müller als Mitglied und Annegret Korff als Stellvertreterin sowie der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Maria Bering als Mitglied und Dr. Robin Mishra als Stellvertreter für die Wahl des Stiftungsrates vor.

Dr. Bernd Fabritius, Stephan Grigat, Christian Knauer, Egon Primas, Johann Thießen und Steffen Hörtler werden vom Bund der Vertriebenen für die Wahl der Stiftungsratsmitglieder nominiert. Stellvertreter sollen Marc-Pawel Halatsch, Stephan Rauhut, Brunhilde Reitmeir-Zwick, der baden-württembergische Landtagsabgeordnete Raimund Haser, Hiltrud Leber und Milan Horáček werden. Dr. Johann Hinrich Claussen und Prof. Dr. Katja Lembke als Mitglieder und Prof. Dr. Dr. Joachim Willems und Privatdozentin Dr. Gisa Bauer sollen dem Stiftungsrat für die Evangelische Kirche in Deutschland angehören. Die Katholische Kirche in Deutschland hat Weihbischof Dr. Reinhard Hauke und Dr. Jörg Lüer als Mitglieder und Prälat Dr. Karl Jüsten sowie Matthias Dörr als Stellvertreter vorgeschlagen. Für den Zentralrat der Juden sollen als Mitglieder und Mark Dainow und Barbara Traub sowie als Stellvertreter Daniel Botmann und Milena Rosenzweig-Winter dem Stiftungsrat angehören.

Träger der „Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ mit Sitz in Berlin ist die Stiftung „Deutsches Historisches Museum“. Ihr Zweck ist es, „im Geiste der Versöhnung“ die Erinnerung und das Gedenken an Flucht und Vertreibung im 20. Jahrhundert im historischen Kontext des Zweiten Weltkrieges und der nationalsozialistischen Expansions- und Vernichtungspolitik und ihrer Folgen wachzuhalten. Der Stiftungsrat besteht aus 21 Mitgliedern, von denen vier durch den Deutschen Bundestag vorgeschlagen werden. Der Stiftungsrat bestimmt die Grundzüge des Stiftungsprogramms und beschließt über alle grundsätzlichen Angelegenheiten der unselbstständigen Stiftung, soweit dadurch nicht grundsätzliche Verwaltungsangelegenheiten des Trägers betroffen werden.

Bundesnetzagentur: Wahlvorschläge aller Fraktionen liegen zudem für den Beirat bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen vor.

Wahlvorschläge von CDU/CSU, AfD und SPD (21/1651 neu): CDU/CSU: Mitglieder: Thomas Bareiß, Hansjörg Durz, Mark Helfrich, Ronja Kemmer, Dr. Andreas Lenz, Dr. Markus Reichel; Stellvertretung: Tilman Kuban, Ralph Brinkhaus, Joachim Ebmeyer, Fabian Gramling, Klaus-Peter Willsch, Sebastian Steineke.

AfD: Mitglieder: Marc Bernhard, Dr. Malte Kaufmann; Stellvertretung: Raimond Scheirich, Ruben Rupp.

SPD: Mitglieder: Sebastian Roloff, Johannes Schätzl, Dr. Nina Scheer; Stellvertretung: Dr. Carolin Wagner, Daniel Bettermann, Helmut Kleebank.

Wahlvorschlag von Bündnis 90/Die Grünen (21/1678): Mitglieder: Michael Kellner, Dr. Anna Lührmann; Stellvertretung: Dr. Alaa Alhamwi, Dr. Till Steffen.

Wahlvorschlag der Linken (21/1679): Mitglied: Jörg Cezanne; Stellvertretung: Anne-Mieke Bremer.

Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen ist eine selbstständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie mit Sitz in Bonn. Ihr Beirat besteht aus jeweils 16 Mitgliedern des Deutschen Bundestages und 16 Vertretern oder Vertreterinnen des Bundesrates.

Eisenbahninfrastrukturbeirat: Gewählt werden auch die Mitglieder des Beirats für Fragen des Zugangs zur Eisenbahninfrastruktur (Eisenbahninfrastrukturbeirat).

Wahlvorschläge von CDU/CSU, AfD und SPD (21/1652 neu): CDU/CSU: Mitglieder: Günter Baumgartner, Michael Donth, Björn Simon; Stellvertretung: Dr. Jonas Geissler, Daniel Kölbl, Henning Rehbaum.

AfD: Mitglieder: Lars Haise, Wolfgang Wiehle; Stellvertretung: Maximilian Kneller, Alexis L. Giersch.

SPD: Mitglieder: Martin Kröber, Anja Troff-Schaffarzyk; Stellvertretung: Isabel Cademartori, Truels Reichardt.

Wahlvorschlag von Bündnis 90/Die Grünen (21/1680): Mitglied: Matthias Gastel; Stellvertretung: Victoria Broßart.

Wahlvorschlag der Linken (21/1681): Mitglied: Luigi Pantisano; Stellvertretung: David Schliesing.

Der Eisenbahninfrastrukturbeirat Er berät die Bundesnetzagentur bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Bereich der Eisenbahnregulierung und vor wichtigen Regulierungsentscheidungen. Er setzt sich aus neun Mitgliedern des Deutschen Bundestages sowie neun Vertreterinnen oder Vertretern des Bundesrates zusammen.

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben: Anschließend sollen Mitglieder des Verwaltungsrates bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gewählt werden.

Wahlvorschläge der CDU/CSU, AfD und SPD (21/1669): CDU/CSU: Kerstin Radomski, Mechthilde Wittmann; AfD: Thomas Ladzinski; SPD: Ruppert Stüwe.

Wahlvorschlag von Bündnis 90/Die Grünen (21/1670): Omid Nouripour in seiner Funktion als Vorsitzender der Kommission des Ältestenrates für Bau- und Raumangelegenheiten des Deutschen Bundestages.

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) mit Sitz in Bonn ist die zentrale Immobiliendienstleisterin des Bundes und untersteht der Rechtsaufsicht des Bundesfinanzministeriums. Sie verwaltet und bewirtschaftet vor allem den Immobilienbesitz und die Grundstücke in ihrem Eigentum und nimmt darüberhinausgehende Aufgaben wahr. Der Verwaltungsrat überwacht den Vorstand der Bundesanstalt und unterstützt diesen bei seinen Aufgaben. Er besteht aus bis zu 13 Personen, darunter bis zu fünf Bundestagsabgeordneten, darunter kraft Amtes die oder der Vorsitzende der Kommission des Ältestenrates für Bau- und Raumangelegenheiten des Deutschen Bundestages.

Deutsche Härtefallstiftung: Schließlich steht die Wahl von Mitgliedern des Stiftungsrates der „Deutschen Härtefallstiftung“ auf der Tagesordnung.

Wahlvorschläge der CDU/CSU, AfD und SPD (21/1671): CDU/CSU: Thomas Erndl, Jens Lehmann, Kerstin Vieregge; AfD: Hannes Gnauck, Sven Wendorf; SPD: Sabine Dittmar, Claudia Moll.

Wahlvorschlag von Bündnis 90/Die Grünen (21/1672): Robin Wagener.

Wahlvorschlag der Linken (21/1673): Zada Salihović.

Die Deutsche Härtefallstiftung mit Sitz in Bonn hilft Menschen in außergewöhnlichen Notlagen, die aufgrund der Ausübung ihrer dienstlichen Pflichten entstanden sein könnten. Unterstützt werden aktive und ehemalige Bundeswehrangehörige, ehemalige Angehörige der Nationalen Volksarmee der DDR sowie deren Familienangehörige und Hinterbliebene. Dem Stiftungsrat gehören unter anderem acht Bundestagsabgeordnete an. (ste/vom/16.09.2025)