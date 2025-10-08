Zeit: Mittwoch, 8. Oktober 2025, 17.45 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 700



Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung (PBnE) ist am Mittwoch, 8. Oktober 2025, zu einer öffentlichen Sitzung zusammengekommen. Thema war unter anderem eine Unterrichtung durch den Vorsitzenden des Rates für Nachhaltige Entwicklung, Reiner Hoffmann, und das Ratsmitglied Tanja Gönner über die Empfehlungen des Rates zur Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie in diesem Jahr.

Zu den Aufgaben des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen zählen unter anderem die parlamentarische Begleitung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie der Regierung, vor allem bei der Fortentwicklung der Indikatoren und Ziele, bei der Festlegung und Konkretisierung von Maßnahmen und Instrumenten zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie sowie bei der Vernetzung wichtiger nachhaltigkeitsrelevanter Politikansätze. Darüber hinaus begleitet das Gremium die Nachhaltigkeitspolitik der Regierung auf europäischer Ebene sowie auf Ebene der Vereinten Nationen. (08.10.2025)