Der Auswärtige Ausschuss hat am Freitag, 17. Oktober 2025, den Unterausschuss Internationale Ordnung, Vereinte Nationen und internationale Organisationen konstituiert. Boris Mijatovic (Bündnis 90/Die Grünen) wurde zum Vorsitzenden und Aydan Özoğuz (SPD) zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Dem Gremium gehören neun ordentliche Mitglieder sowie deren Stellvertreter und Stellvertreterinnen, entsprechend der Stärke der Fraktionen, an: drei der CDU/CSU-Fraktion, zwei der AfD-Fraktion, zwei der SPD-Fraktion, sowie jeweils ein Mitglied der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, und der Fraktion Die Linke.

Mitglieder des Unterausschusses

CDU/CSU: Dr. Carsten Brodesser, Roland Theis, Tobias Winkler; Stellvertretung: Knut Abraham, Markus Koob, Siegfried Walch.

AfD: Udo Theodor Hemmelgarn, Stefan Keuter; Stellvertretung: Sven Wendorf, Prof. Dr. Daniel Zerbin.

SPD: Isabel Cademartori, Aydan Özoğuz; Stellvertretung: Prof. Dr. Lars Castellucci, N.N.

Bündnis 90/Die Grünen: Boris Mijatović; Stellvertretung: Luise Amtsberg.

Die Linke: Lea Reisner; Stellvertretung: Vinzenz Glaser.

Aufgaben des Gremiums

Mit der Einsetzung des Unterausschusses Internationale Ordnung, Vereinte Nationen und internationale Organisationen will der Auswärtige Ausschuss die fundamentale Bedeutung einer regelbasierten multilateralen Zusammenarbeit auf regionaler wie globaler Ebene unterstreichen. Angesichts der aktuellen weltpolitischen Lage bietet der Unterausschuss die Gelegenheit, globale Herausforderungen nicht nur im tagesaktuellen Kontext zu erörtern, sondern auch deren mittel- und langfristige strategische Implikationen zu beleuchten.

„Seit 80 Jahren stehen die Vereinten Nationen für den Erhalt des Friedens und die Förderung menschlicher Sicherheit. Angesichts wachsender globaler Herausforderungen, laufender Reformen und der Infragestellung multilateraler Zusammenarbeit durch zentrale Akteure besteht im Unterausschuss Anlass zu vertiefender Diskussion“, sagte Boris Mijatović. „Darüber hinaus brauchen internationale Organisationen wie der Internationale Strafgerichtshof verstärkt unsere Unterstützung und wirken auch in vermeintlich unpolitischen Bereichen – etwa im Sport durch IOC und FIFA oder im Luftverkehr durch die IATA. Der Unterausschuss bietet daher vielfältige Ansatzpunkte für weiterführende Beratungen im Auswärtigen Ausschuss und im Bundestag.“ (ll/17.10.2025)