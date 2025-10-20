Liveübertragung: Donnerstag, 6. November, 12.30 Uhr

Ohne Aussprache überweist der Bundestag am Donnerstag, 6. November 2025, eine Reihe von Vorlagen zur weiteren Beratung an die Ausschüsse:

Europol: Der Entwurf der Bundesregierung für ein Zweites Gesetz zur Änderung des Europol-Gesetzes soll zur federführenden Beratung an den Innenausschuss überwiesen werden.

Verstöße gegen EU-Maßnahmen: Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Anpassung von Straftatbeständen und Sanktionen bei Verstößen gegen restriktive Maßnahmen der Europäischen Union soll federführend im Ausschuss für Wirtschaft und Energie weiterberaten werden.

Pflanzenschutzgesetz: Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Anpassung des Pflanzenschutzgesetzes an unionsrechtliche Regelungen soll zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat überwiesen werden.

Tiergesundheit: Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Tiergesundheitsgesetzes, des Tierarzneimittelgesetzes und des Tiergesundheitsrechtlichen Bußgeldgesetzes wird ebenfalls im Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat weiterberaten.

Eigenmittel-Anforderungen: Der Gesetzentwurf zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2024 / 1174 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. April 2024 zur Änderung der Richtlinie 2014/59/EU und der EU-Verordnung Nr. 806 / 2014 im Hinblick auf bestimmte Aspekte der Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten soll zur federführenden Beratung an den Finanzausschuss überwiesen werden.

Fahrverbote: Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Neuregelung der Vollstreckung von Fahrverboten und Entziehungen der Fahrerlaubnis bei Inhabern ausländischer EU- und EWR-Führerscheine ohne ordentlichen Wohnsitz im Inland soll im federführenden Verkehrsausschuss weiterberaten werden.

Gesundheitsversorgung: Ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Verbesserung der Gesundheitsversorgung – insbesondere von suchtkranken Menschen – in Haft“ soll zur federführenden Beratung an den Gesundheitsausschuss überwiesen werden. (vom/20.10.2025)