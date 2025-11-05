Sport
11. Sitzung des Ausschusses für Sport und Ehrenamt
Zeit:
Mittwoch, 5. November 2025,
14.30 Uhr
Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.300
Der Ausschuss für Sport und Ehrenamt ist am Mittwoch, 5. November 2025, zu einer öffentlichen Sitzung zusammengekommen. Auf der Tagesordnung des Gremiums stand unter anderem das Thema „Berücksichtigung der Sportstätten in Sondervermögen und Klimatransformationsfonds“. Außerdem beschäftigten sich die Abgeordneten mit dem Haushaltsentwurf der Bundesregierung für 2026 (21/600). (05.11.2025)