Zeit: Mittwoch, 5. November 2025, 14.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.300



Der Ausschuss für Sport und Ehrenamt ist am Mittwoch, 5. November 2025, zu einer öffentlichen Sitzung zusammengekommen. Auf der Tagesordnung des Gremiums stand unter anderem das Thema „Berücksichtigung der Sportstätten in Sondervermögen und Klimatransformationsfonds“. Außerdem beschäftigten sich die Abgeordneten mit dem Haushaltsentwurf der Bundesregierung für 2026 (21/600). (05.11.2025)