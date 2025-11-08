Liveübertragung: Donnerstag, 13. November, 9 Uhr

Die Bundesregierung will mit der Aktivrente finanzielle Anreize für mehr Erwerbstätigkeit im Alter auf den Weg bringen. Ihren dazu angekündigten Gesetzentwurf „zur steuerlichen Förderung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Rentenalter“ (Aktivrentengesetz, 21/2673) berät der Bundestag am Donnerstag, 13. November 2025. Auf der Tagesordnung steht außerdem ein Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Steuerfreier Hinzuverdienst für Senioren – Neuen 12.000-Euro-Freibetrag zusätzlich zum bestehenden Grundfreibetrag einführen“ (21/1620). Beide Vorlagen sollen nach der einstündigen Debatte dem federführenden Finanzausschuss zur weiteren Beratung überwiesen werden.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Die Aktivrente sieht eine Steuerbefreiung des Gehalts von bis zu 2.000 Euro im Monat vor. Sie soll zum 1. Januar 2026 in Kraft treten. Damit würden laut Bundesregierung Rentnerinnen und Rentner mit bis zu 890 Millionen Euro jährlich entlastet. Mit der Aktivrente werde belohnt, wer das gesetzliche Rentenalter erreicht und freiwillig weiterarbeitet.

Begünstigt sollen sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer ab Überschreiten des gesetzlichen Rentenalters sein. Selbstständige und Beamte werden von der Regelung nicht erfasst. Die Begünstigung solle unabhängig davon sein, ob die oder der Steuerpflichtige eine Rente bezieht oder den Rentenbezug aufschiebt. Die Steuerfreiheit werde auf Personen beschränkt, die die Regelaltersgrenze – Vollendung des 67. Lebensjahres, einschließlich Übergangsregelung, überschritten haben. Somit will die Regierung Fehlanreize vermeiden.

Sozialversicherungspflicht soll bleiben

Die Sozialversicherungspflicht solle bestehen bleiben. Die Steuerfreiheit solle auch der Stärkung der Sozialkassen dienen, betont die Bundesregierung. Mit der bestehenden Sozialversicherungspflicht profitierten auch die Sozialsysteme von dem Bonus, heißt es im Gesetzentwurf.

Antrag der AfD-Fraktion

Die AfD-Fraktion fordert höhere Steuerfreibeträge für arbeitende Rentner. Die Bundesregierung solle einen Gesetzentwurf zur Änderung des Einkommenssteuerrechts vorlegen, „der für Steuerpflichtige, die die Regelaltersgrenze erreicht haben, einen neuen Steuerfreibetrag für die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, aus selbständiger Arbeit und aus Gewerbebetrieb sowie aus Land- und Forstwirtschaft in Höhe von 12.000 Euro jährlich vorsieht“, fordern die Abgeordneten. (bal/hau/07.11.2025)