Liveübertragung: Donnerstag, 29. Januar, 14.05 Uhr

Ohne Aussprache stimmt der Bundestag am Donnerstag, 18. Dezember 2025, über eine Reihe von Vorlagen ab:

Marktstabilitätsreserve: Der Bundestag entscheidet über den Antrag der AfD-Fraktion zum Beschlussvorschlag der Europäischen Kommission zur Änderung des EU-Beschlusses 2015 / 1814 in Bezug auf die Marktstabilitätsreserve für den Gebäude- und den Straßenverkehrssektor sowie für andere Sektoren (Ratsdokument 16105 / 25). Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, in Brüssel eine Stellungnahme im Hinblick auf die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit nach dem Protokoll Nummer 2 zum Vertrag von Lissabon abzugeben.

Petitionen: Der Bundestag stimmt darüber hinaus über über 15 Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses zu Petitionen zu, die beim Bundestag eingegangen waren und vom Petitionsausschuss beraten wurden. Es handelt sich dabei um die Sammelübersichten 143 bis 157 (21/3643, 21/3644, 21/3645, 21/3646, 21/3647, 21/3648, 21/3649, 21/3650, 21/3651, 21/3652, 21/3653, 21/3654, 21/3655, 21/3656, 21/3657).

(vom/19.01.2026)