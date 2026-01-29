Die Abgeordneten des Bundestages haben sich am Donnerstag, 29. Januar 2026, mit dem Mercosur-Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den vier südamerikanischen Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay befasst. Die Aktuelle Stunde mit dem Titel „Mercosur-Abkommen zügig anwenden – Europas Souveränität und Handlungsfähigkeit durch Freihandel stärken“ wurde auf Verlangen von CDU/CSU und SPD auf die Tagesordnung gesetzt. (irs/29.01.2026)