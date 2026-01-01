Liveübertragung: Donnerstag, 29. Januar, 14 Uhr

Ohne Aussprache überweist der Bundestag am Donnerstag, 29. Januar 2026, Vorlagen zur weiteren Beratung an die Ausschüsse:

Notare: Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Digitalisierung des Vollzugs von Immobilienverträgen, der gerichtlichen Genehmigungen von notariellen Rechtsgeschäften und der steuerlichen Anzeigen der Notare soll zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz überwiesen werden.

Zwangsvollstreckung: Ebenfalls im Rechtsausschuss soll der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur weiteren Digitalisierung der Zwangsvollstreckung weiterberaten werden.

Patientenrechtsgesetz: Ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Eine Reform des Patientenrechtsgesetzes ist überfällig – Stärkung der Rechte von Patientinnen und Patienten jetzt“ soll federführend an den Gesundheitsausschuss überwiesen werden. (vom/19.01.2026)

