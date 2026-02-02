Liveübertragung: Donnerstag, 26. Februar, 11.20 Uhr

Der Bundestagberät am Donnerstag, 26. Februar 2026, in erster Lesung den von der Bundesregierung angekündigten Gesetzentwurf „zur Weiterentwicklung der Apothekenversorgung“ (Apothekenversorgung-Weiterentwicklungsgesetz). Nach 60-minütiger Debatte ist die Überweisung des Entwurfs an den federführenden Gesundheitsausschuss zur weiteren Beratung geplant.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Mit den vorgesehenen Maßnahmen sollen öffentliche Apotheken vor allem im ländlichen Raum gestärkt werden. Apothekerinnen und Apotheker sollen durch Bürokratieabbau ihre Versorgungsaufgaben mit mehr Eigenverantwortung und Flexibilität wahrnehmen können, schreibt die Regierung.

Zudem sollen öffentliche Apotheken weitere Aufgaben in der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung erhalten. „Im Ergebnis soll dadurch die Wirtschaftlichkeit der Apotheken verbessert werden und ein flächendeckendes Netz an Präsenzapotheken erhalten bleiben“, heißt es im Entwurf.

Bessere Rahmenbedingungen für inhabergeführte Apotheken

Apotheken seien eine tragende Säule in der Arzneimittelversorgung und eine wichtige, niedrigschwellige Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger bei Fragen zur Gesundheit, betont die Bundesregierung. Vor allem kleinere und ländliche Apotheken stünden jedoch vor Herausforderungen durch Fachpersonalmangel, Strukturwandel und sinkende Wirtschaftlichkeit.

Ziel der Reform sei es, verbesserte wirtschaftliche Rahmenbedingungen für inhabergeführte Apotheken zu schaffen, um ein flächendeckendes Apothekennetz für eine wohnortnahe Arzneimittelversorgung der Bevölkerung zu erhalten. (hau/02.02.2026)