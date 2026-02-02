Liveübertragung: Donnerstag, 26. Februar, 13.40 Uhr

Ohne Aussprache überweist der Bundestag am Donnerstag, 26. Februar 2026, Vorlagen zur weiteren Beratung an die Ausschüsse:

Steuer: Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zur „Änderung des Gesetzes zu dem Mehrseitigen Übereinkommen vom 24. November 2016 zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung“ angekündigt. Die Vorlage soll im federführenden Finanzausschuss beraten werden.

Fischereirecht: Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung „zur Änderung flaggen-, schiffsregister- und seefischereirechtlicher Vorschriften“ soll zur federführenden Beratung an den Verkehrsausschuss überwiesen werden.

Gewerbeordnung: Im Ausschuss für Wirtschaft und Energie soll der Gesetzentwurf der Bundesregierung „zur Änderung der Gewerbeordnung und anderer Gesetze“ (21/3947) federführend beraten werden.

Migrationsverwaltung: Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung „zur Weiterentwicklung der Digitalisierung in der Migrationsverwaltung (Migrationsverwaltungsdigitalisierungsweiterentwicklungsgesetz – MDWG)“ soll an den federführenden Innenausschuss überwiesen werden.

