Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat am Donnerstag, 9. April 2026, in einer Rede vor dem Seimas in Litauen die Unteilbarkeit der Sicherheit Europas betont. „Die Sicherheit Litauens ist auch die Sicherheit Deutschlands“, sagte Klöckner vor dem litauischen Parlament. Zum ersten Mal in seiner Nachkriegsgeschichte habe Deutschland eine Brigade dauerhaft im Ausland stationiert. „Die Brigade ist das sichtbare Zeichen von Deutschlands Versprechen, für Litauens Sicherheit einzustehen.“ Die Parlamentspräsidenten bedankte sich bei den Litauerinnen und Litauern für das herzliche Willkommen, „das unsere Soldatinnen und Soldaten hier täglich erfahren“.

Russland führe nicht nur einen Krieg gegen die Ukraine. „Es führt einen Kampf gegen unsere europäischen Werte, gegen Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung“, sagte die Bundestagspräsidentin. Die baltischen Staaten hätten diese Realität früh erkannt. „Ihre Stimme war oft klarer, entschiedener, mutiger als viele in Europa.“ Litauen zeige, wie man einer Großmacht standhält, wie man sich von Ängsten befreit und all seine Kräfte mobilisiert. Weil man einen klaren Kompass habe. Litauen strahle die Haltung aus, die Europa brauche: klar, selbstbewusst, entschlossen. „Und deshalb sind Sie — hier, in Europas geografischem Osten — moralische Autorität für den gesamten Westen.“

Antrittsbesuche in Estland und Litauen

Die Bundestagspräsidentin reist auf Einladung ihrer Amtskollegen von Mittwoch, 8. April, bis Freitag, 10. April, zu Antrittsbesuchen nach Estland und Litauen. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine die engen bilateralen Beziehungen, die parlamentarische Zusammenarbeit und die aktuelle sicherheitspolitische Lage im Baltikum sowie die Themen Digitalisierung und Cybersicherheit.

In Tallin hat Lauri Hussar, Präsident des Riigikogu, dem estnischen Parlament, Julia Klöckner empfangen. (© DBT/Tobis Koch)

Bundestagspräsidentin Klöckner traf in Estland mit Parlamentspräsident Lauri Hussar und Ministerpräsident Kristen Michal zusammen und informierte sich über die Regierungsinitiative e-Estonia, mit der Estland seine Verwaltung volldigitalisiert hat. In Litauen stehen Gespräche mit Parlamentspräsident Juozas Olekas, Präsident Gitanas Nausėda und Außenminister Kęstutis Budrys auf dem Programm.

Truppenbesuch bei der Litauen-Brigade der Bundeswehr

Julia Klöckner wird den Militärstützpunkt am letzten Tag ihrer Baltikum-Reise besuchen und dort auch mit Soldatinnen und Soldaten sprechen, die – teilweise mit ihren Familien – bereits in Litauen stationiert sind. Seit August 2024 baut Deutschland unter Führung der Bundeswehr in Litauen einen kampfbereiten Großverband auf, der zur Abschreckung Russlands dauerhaft in dem baltischen Staat stationiert sein soll.

Die sogenannte „Brigade Litauen“ soll bis Ende 2027 voll einsatzfähig sein und bis dahin auf 4.800 Soldatinnen und Soldaten sowie 200 zivile Mitarbeiter anwachsen. Mit deutschen Geldern ist am Militärstützpunkt in Rukla bereits ein 230.000 Quadratmeter großes Areal mit Logistikbereichen entstanden. Diese sind für die Stationierung des Kampfverbands mit Kampfpanzern und anderen schweren Gefechtsfahrzeugen notwendig, darunter Lagerzonen und eine Tankstelle. (09.04.2026)