Liveübertragung: Donnerstag, 23. April, 12.30 Uhr

Ohne Aussprache überweist der Bundestag am Donnerstag, 23. April 2026, Vorlagen zur weiteren Beratung an die Ausschüsse:

Pflanzenschutz: Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bringt den Entwurf eines „Vierten Gesetzes zur Änderung des Pflanzenschutzgesetzes“ ein. Die Vorlage soll im federführenden Landwirtschaftsausschuss weiterberaten werden.

Deutsches Sportabzeichen: „Das Deutsche Sportabzeichen als besondere Auszeichnung im Schulzeugnis integrieren“ lautet der Titel eines Antrags der AfD-Fraktion, der im Ausschuss für Sport und Ehrenamt weiterberaten werden soll.

Fünfkampf: Ein weiterer Antrag der AfD trägt den Titel „Den Modernen Fünfkampf im Olympischen Stützpunkt Potsdam langfristig sichern und die finanzielle Förderung durch den Bund bis einschließlich der Olympischen Spiele 2028 sicherstellen“. Auch dieser Antrag soll im federführenden Ausschuss für Sport und Ehrenamt weiterberaten werden.

Kuba: Ein Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Kuba – Völkerrecht verteidigen, humanitäre Hilfe ermöglichen soll im Auswärtigen Ausschuss weiterberaten werden.

(ste/17.04.2026)