Liveübertragung: Donnerstag, 7. Mai, 10.10 Uhr

Der Bundestag befasst sich am Donnerstag, 7. Mai 2026, mit den Krankenkassenbeiträgen in Deutschland. Grundlage der einstündigen Aussprache ist ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Entlastung statt Belastung für Beitragszahlende und Betriebe – Krankenkassenbeiträge jetzt senken“. Noch ist offen, ob über den Antrag direkt abgestimmt wird oder ob er zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen wird. (ste/05.05.2026)