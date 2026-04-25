Parlament

Überweisungen im vereinfachten Verfahren

Der Bundesadler im Plenarsaal des Deutschen Bundestags in Berlin während der 214. Sitzung am 18. März 2025. Im Vordergrund sind Silhouetten von Personen und Kameras zu sehen, die die Debatte beobachten. Der Hintergrund ist hell erleuchtet, während die Figuren im Vordergrund teilweise im Schatten stehen.

Der Bundestag überweist bestimmte Vorlagen ohne Aussprache an die Ausschüsse. (© picture alliance / IPON / Stefan Boness)

Liveübertragung: Donnerstag, 7. Mai, 12.30 Uhr

Ohne Aussprache überweist der Bundestag am Donnerstag, 7. Mai 2026, Vorlagen zur weiteren Beratung an die Ausschüsse:

A20: Die AfD-Fraktion kündigt an, einen Antrag mit dem Titel „Fertigstellung der Autobahn A20 hat Priorität vor Bahn-Neubaustrecke Hamburg-Hannover“ vorzulegen. Die Vorlage soll an den Verkehrsausschuss zur federführenden Beratung überwiesen werden.

Freiwilligendienst: Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat einen Antrag mit dem Titel „kulturweit erhalten – Internationalen Freiwilligendienst sichern und stärken“ (21/5517(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) vorgelegt. Die Vorlage soll im Auswärtigen Ausschuss federführend beraten werden.

(eis/27.04.2026)