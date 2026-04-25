Liveübertragung: Donnerstag, 7. Mai, 12.30 Uhr

Ohne Aussprache überweist der Bundestag am Donnerstag, 7. Mai 2026, Vorlagen zur weiteren Beratung an die Ausschüsse:

A20: Die AfD-Fraktion kündigt an, einen Antrag mit dem Titel „Fertigstellung der Autobahn A20 hat Priorität vor Bahn-Neubaustrecke Hamburg-Hannover“ vorzulegen. Die Vorlage soll an den Verkehrsausschuss zur federführenden Beratung überwiesen werden.

Freiwilligendienst: Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat einen Antrag mit dem Titel „‚kulturweit‘ erhalten – Internationalen Freiwilligendienst sichern und stärken“ (21/5517(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) vorgelegt. Die Vorlage soll im Auswärtigen Ausschuss federführend beraten werden.

(eis/27.04.2026)