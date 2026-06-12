Liveübertragung: Freitag, 12. Juni, 11.20 Uhr

Im Bundestag findet am Freitag, 12. Juni 2026, eine Vereinbarte Debatte zum Nationalen Veteranentag statt. Dafür sind 30 Minuten eingeplant. Der Titel der Debatte lautet „Der Veteranentag – In Anerkennung, Respekt und Dankbarkeit für den Einsatz unserer Veteraninnen und Veteranen für Frieden und Freiheit“.

Der Nationale Veteranentag ist ein Gedenktag, mit dem seit 2025 jährlich der Einsatz und der Dienst aktiver und ehemaliger Soldaten der Bundeswehr gewürdigt wird. Er wird am 15. Juni jeden Jahres begangen. (hau/26.05.2026)