Bereits zum zweiten Mal feiert Deutschland den Nationalen Veteranentag. In Anerkennung aller ehemaligen und aktiven Soldatinnen und Soldaten findet am Sonntag, 21. Juni 2026, zu diesem Anlass in Berlin ein großes Bürgerfest statt. Zwischen 10 und 19 Uhr wird rund um das Reichstagsgebäude zum Feiern und zum Austausch eingeladen.

An verschiedenen Ständen und auf zwei Bühnen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm: Angefangen mit einem Frühschoppen mit der BigBand der Bundeswehr über Podiumsdiskussionen bis hin zu einer Reihe von Live-Konzerten – unter anderem von The BossHoss, Heavysaurus oder Heinz Rudolf Kunze.

Schirmfrau des Nationalen Veteranentags ist auch in diesem Jahr wieder Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Der Besuch des Bürgerfests ist kostenlos.

Veranstaltungen im „Veteranendorf“

Zentraler Ort der Veranstaltung ist das sogenannte „Veteranendorf“. Hier präsentieren sich der Deutsche Bundestag, Abgeordnete, der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Henning Otte, Veteranen und zahlreiche Vereine sowie Verbände. Sie bieten umfassende Informations- und Begegnungsmöglichkeiten.

Auf der Bühne diskutieren etwa die Mitglieder des Verteidigungsausschusses die Frage „Veteranen und Gesellschaft – was können wir voneinander lernen?“. Außerdem stehen mehrere Reden und Grußworte auf dem Programm – unter anderem von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, vom Wehrbeauftragten Henning Otte, von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) oder dem Generalinspekteur der Bundeswehr, General Carsten Breuer.

Abgerundet wird die Veranstaltung mit einem großen Kinder- und Familienbereich im Wilhelmsgarten zwischen dem Paul-Löbe-Haus und dem Bundeskanzleramt sowie mit der Öffnung des Reichstagsgebäudes für einen Besuch ohne vorherige Anmeldung. Darüber hinaus präsentiert der Fotograf und Sänger Bryan Adams seine Foto-Ausstellung „Verwundet“, in der er deutsche Soldatinnen und Soldaten porträtiert, die im Einsatz versehrt wurden. Die Bundestagsverwaltung informiert zudem mit Kurzvorträgen über die Arbeitsweise des Parlaments und stellt ihre Informationsangebote sowie ihre Personalgewinnung vor.

Ein jährlicher Gedenktag

Der Nationale Veteranentag wird jährlich am 15. Juni begangen. Der Gedenktag geht auf einen gemeinsamen Antrag von SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP aus der vergangenen Wahlperiode (20/11138(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) zurück, der vom Bundestag am 25. April 2024 mit großer Mehrheit verabschiedet wurde. Laut Beschluss steht der Nationale Veteranentag im Zeichen der Anerkennung, des Respekts und der Wertschätzung gegenüber allen aktiven und ehemaligen Soldatinnen und Soldaten. Darüber hinaus soll er das Band zwischen Bundeswehr und Gesellschaft stärken.

Veteranin oder Veteran ist, wer als Soldatin oder Soldat der Bundeswehr im aktiven Dienst steht oder aus dem Dienstverhältnis ehrenhaft ausgeschieden ist. Das sind in Deutschland seit Gründung der Bundeswehr rund zehn Millionen Frauen und Männer. (ste/04.06.2026)