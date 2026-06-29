Liveübertragung: Mittwoch, 8. Juli, 14 Uhr

Der Bundestag debattiert am Mittwoch, 8. Juli 2026, zu Beginn der Sitzung über die Tagesordnung. Die Parlamentarier stimmen nach einer 15-minütigen Aussprache über einen Antrag auf Absetzung von TOP 22a zur geplanten Finanzreform der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz, 21/6130(Dokument, öffnet ein neues Fenster), 21/6559(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) ab. (eis/07.07.2026)