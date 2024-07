Fußverkehrsstrategie ist derzeit in der Verbändeanhörung

Berlin: (hib/HAU) Die nationale Fußverkehrsstrategie befindet sich laut Bundesregierung derzeit in der Aufstellung. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) habe den Entwurf zur Anhörung an die Bundesressorts, Länder sowie Verbände geleitet, heißt es in der Antwort der Regierung (20/12008) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/11715). Erst nach erfolgter Kabinettsbefassung könnten Inhalte benannt werden, wird mitgeteilt.