AfD-Fraktion fragt nach Riesterrente

Berlin: (hib/BAL) Wie die Bundesregierung den durchschnittlichen Auszahlungswert von Riester-Renten in Höhe von 132 Euro pro Monat bewertet, will die AfD-Fraktion mittels einer Kleinen Anfrage erfahren (20/12064). Sie bezieht sich in ihrer Anfrage ferner auf Angaben des Bürgerbewegung Finanzwende e.V., denen zufolge bei einem durchschnittlichen Riestervertrag etwa ein Viertel der eingezahlten Beträge und Zulagen für die Kosten aufgewandt würden.