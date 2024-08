Förderleistungen zum Erhalt von Schloss Kuckuckstein

Berlin: (hib/STO) Um mögliche Förderungen des Bundes zum Erhalt von Schloss Kuckuckstein in Liebstadt (Landkreis Sächsische Schweiz) geht es in einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (20/12422). Unter anderem erkundigen sich die Abgeordneten danach, ob der Bund in den Jahren 2019 bis 2024 „Förderleistungen zur Erhaltung und/oder Sanierung von Schloss Kuckuckstein in direkter oder indirekter Form“ geleistet hat.