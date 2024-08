Berlin: (hib/STO) Die „öffentliche Infrastruktur in Brandenburg“ thematisiert die Gruppe Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/12388). Darin erkundigt sie sich danach, wie sich die Zahl der Filialen beziehungsweise stationären Einrichtungen der Deutschen Post AG in Brandenburg seit 2021 entwickelt hat. Auch will sie unter anderem wissen, wie sich seit 2015 der Anteil von Glasfaser an den stationären Breitbandanschlüssen in Brandenburg entwickelt hat.