Berlin: (hib/STO) Die Personalstärke der Bundeswehr thematisiert die Gruppe Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/12442). Darin erkundigt sie sich danach, welche Erkenntnisse die Bundesregierung seit Aussetzung der Wehrpflicht zu Schwankungen in der Personaldecke der Bundeswehr in absoluten Zahlen hat. Auch will sie unter anderem wissen, ob derzeit „Teile der Bundeswehr aufgrund von Personalmangel nicht einsatzbereit“ sind.