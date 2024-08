Zugangszahlen in abschlussorientierter Weiterbildung erfragt

Berlin: (hib/STO) Die „Entwicklung der Zugangszahlen von Arbeitslosen in abschlussorientierte geförderte Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung“ thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/12448). Darin fragt sie unter anderem, wie hoch jeweils die absoluten Zugangszahlen in abschlussorientierter Weiterbildung, Teilqualifizierung und Externenprüfung in den Jahren 2021 bis 2024 sind.