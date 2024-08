Kontrollen an sächsischen Grenzübergängen

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, an welchen Grenzübergängen in Sachsen zum benachbarten Ausland während der Fußball-Europameisterschaft 2024 Grenzkontrollen stattgefunden haben. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/12472) unter anderem danach, wie viele Haftbefehle nach Kenntnis der Bundesregierung im genannten Zeitraum an diesen Grenzübergängen zu anderen Staaten vollstreckt wurden.