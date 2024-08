Zahl der an Folgen einer RSV-Infektion gestorbenen Kinder

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion möchte wissen, wie viele Kinder in den vergangenen zehn Jahren nachweislich an den Folgen einer Infektion mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) gestorben sind. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/12525) unter anderem danach, wie hoch nach Kenntnis der Bundesregierung in Deutschland die Letalität von RSV-Infektionen bei Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern ist.