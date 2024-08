Entgeltunterschiede zwischen Männern und Frauen

Berlin: (hib/STO) Nach der Entwicklung des Median-Entgeltunterschieds zwischen Männern und Frauen in den Jahren 2010 bis 2023 erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/12538). Auch fragt sie darin unter anderem, wie hoch in den Jahren 2010, 2015, 2020, 2022 sowie 2023 Anzahl und Anteil der Frauen waren, „die ein höheres oder gleiches Entgelt aufwiesen als das bundesweite Medianentgelt für Männer“.