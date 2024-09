Zahl unerlaubter Einreisen seit 2019

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie viele unerlaubte Einreisen durch die Bundespolizei in Bezug die deutsch-österreichische Landgrenze ab dem Jahr 2019 verzeichnet wurden. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/12669) danach, wie viele unerlaubte Einreisen die Bundespolizei jeweils an der deutsch-polnischen Landgrenze, der deutsch-tschechischen Landgrenze sowie der deutsch-schweizerischen Landgrenze seit 2019 verzeichnet hat.