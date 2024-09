Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie viele Beamte und Angestellte in den Bundesministerien arbeiten. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/12647) unter anderem danach, wie die Bundesregierung die Möglichkeit der Einsparung von Personal durch Künstliche Intelligenz beurteilt.