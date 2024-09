Die Linke fragt nach Sozial-Entschädigungen für die LEAG

Berlin: (hib/MIS) Die Gruppe Die Linke fragt nach dem Stand der Dinge in Sachen Entschädigungszahlungen für das Lausitzer Unternehmen LEAG im Zuge des Kohleausstiegs. In einer Kleinen Anfrage (20/12738) erkundigen sich die Abgeordneten bei der Bundesregierung ob sie Medienberichte bestätigen könne, wonach nur 200 Millionen statt der ursprünglich geplanten 617 Millionen Euro an Entschädigungszahlungen an die LEAG gezahlt werden sollen und wenn ja, wie sie das rechtfertige.