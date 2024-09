Kriminalitätsentwicklung am Saarbrücker Hauptbahnhof

Berlin: (hib/STO) Die „Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Saarbrücken von 2019 bis Ende Juni 2024“ thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/12884). Darin erkundigt sie sich unter anderem danach, wie viele Gewalt-, Eigentums- und Sexualdelikte sowie Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz in Bezug auf den Hauptbahnhof Saarbrücken durch die Bundespolizei im Zeitraum von 2019 bis Mitte 2024 erfasst wurden.