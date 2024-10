Bundesregierung will AI Act im nächsten Jahr umsetzen

Berlin: (hib/BAL) Das Bundeskabinett will sich im ersten Quartal 2025 mit dem Durchführungsgesetz zur europäischen Verordnung über Künstliche Intelligenz (KI), dem AI Act, befassen. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/12948) auf ein Kleine Anfrage (20/12671) der CDU/CSU-Fraktion. Federführend seien das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) und das Bundesjustizministerium (BMJ), heißt es in der Antwort weiter.