Baustellen auf Autobahnen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Berlin: (hib/HAU) Im Jahr 2023 sind auf Bundesautobahnen in Rheinland-Pfalz 37 Baustellen mit einer durchschnittlichen Länge von 3,23 Kilometern eingerichtet worden. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (20/13041) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/12545) hervor.

Von diesen 37 Baustellen wurde den Angaben zufolge 34 in der Baubetriebsform BF2 (Arbeiten an allen Werktagen unter vollständiger Ausnutzung des Tageslichts) ausgeführt sowie drei Baustellen in der Betriebsform BF4 (Arbeiten rund um die Uhr -24 Stunden).

Im Saarland wurden im selben Jahr 16 Baustellen auf Bundesautobahnen mit einer durchschnittlichen Länge von 1,68 Kilometern eingerichtet. Sämtliche 16 Baustellen wurden in der Baubetriebsform BF2 (Arbeiten an allen Werktagen unter vollständiger Ausnutzung des Tageslichts) ausgeführt.

Ob Ausschreibungen für Baustellen auf Bundesautobahnen in Hessen in den letzten zehn Jahren zeitlich verschoben wurden, vermag die Bundesregierung nicht zu sagen. Ausschreibungen erfolgten entsprechend der gesetzlich im Vergaberecht geregelten Verfahrensabläufe und der dort verankerten Fristen, heißt es in der Antwort. „Die Autobahn GmbH des Bundes führt keine Statistiken über im Einzelfall verschobene Ausschreibungen für Baustellen auf Bundesautobahnen“, heißt es in der Antwort.