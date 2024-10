Linke erfragt Zustandsnoten der Brücken und Tunnel in Bayern

Berlin: (hib/HAU) Den Zustand der Verkehrsinfrastruktur in Bayern stellt die Gruppe Die Linke in den Mittelpunkt einer Kleinen Anfrage (20/13098). Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, wie sich die Zustandsnoten der Brücken und Tunnel an Bundesfernstraßen in Bayern in den letzten fünf Jahren verändert haben. Gefragt wird auch, wie viele und welche Brücken in Bayern bau- beziehungsweise typengleich mit der Rahmedetalbrücke bei Leverkusen oder der Carolabrücke in Dresden sind.