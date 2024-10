Berlin: (hib/CHE) Die AfD-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (20/13211)) nach den Beschäftigten in der Alten- und Krankenpflege. Sie erfragt darin von der Bundesregierung unter anderem Daten zur Art der Beschäftigungsverhältnisse, zur Vakanz offener Stellen und zur Zahl der Arbeitssuchenden in dem Bereich.