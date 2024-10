Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, ob und gegebenenfalls welche statistische Daten der Bundespolizei zur Frage der Entwicklung der Organisierten Kriminalität an Bahnhöfen vorliegen. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/13451) unter anderem danach, welche Rolle die Organisierte Kriminalität im Bereich des Handels und Konsums von Betäubungsmitteln an Bahnhöfen in Bezug auf die Bahnhöfe Berlin und Stuttgart spielt.