Realisierungsstand des Digitalen Knotens Stuttgart erfragt

Berlin: (hib/HAU) Nach dem aktuellen Planungs- und Realisierungsstand des Digitalen Knotens Stuttgart erkundigt sich die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/13493). Die Abgeordneten möchten unter anderem wissen, welche Meilensteine in diesem Jahr bereits erreicht wurden und welche weiteren Schritte von der Bundesregierung, der DB AG und der DB InfraGO AG in diesem und im nächsten Jahr geplant sind.